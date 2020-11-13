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Лукашенко відреагував на позицію України щодо невизнання його президентом: "Чия б корова мичала, а Зеленського - мовчала"

"Володі Зеленському треба боятися, щоб його хтось не назвав просто Зеленський, а не президент".

Лукашенко відреагував на позицію України щодо невизнання його президентом: "Чия б корова мичала, а Зеленського - мовчала"
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко відреагував на позицію України щодо невизнання його президентом Білорусі.

Представник близького до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул первого" запитав його, на якому рівні зараз відбувається діалог із президентом України Володимиром Зеленським.

"Володі Зеленському треба боятися, щоб його хтось не назвав просто Зеленський, а не президент. На мою думку, все до того йде. З більш ніж 70% він (рейтинг, - ред.) обвалився до... хто 28, хто 30 дає відсотків... Треба примудритися, щоб за півтоора-два роки обвалити рейтинг", - сказав Лукашенко.

"Тому грубо скажу: чия б корова мичала, а Зеленського - мовчала", - додав він.

Зазначимо, що у червні цього року Лукашенко запрошував Зеленського в Гродно і подарував йому вишиванку.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів, а єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Опозиція не визнала результатів та заявила про фальсифікації.

Наприкінці серпня в МЗС України заявили, що не розриватимуть дипломатичних відносин із Білоруссю, але "ставлять на паузу" будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. У МЗС України заявили, що рісля завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

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