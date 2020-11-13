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Зеленський призначив послом у Сінгапурі спікера МЗС Зеленко

Раніше  вона обіймала посаду першого секретаря посольства України у Німеччині.

Зеленський призначив послом у Сінгапурі спікера МЗС Зеленко
Екатерина Зеленко
Фото: LB.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.

Відповідний указ №498/2020 від 13 листопада опубліковано на сайті Офіса президента.

"Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур", - йдеться  в тексті указу.

Як відомо, у листопаді 2018 року Зеленко була призначена спікером Міністерства закордонних справ.  До цього вона обіймала посаду першого секретаря посольства України у Німеччині.

Нагадаємо, 22 червня  Зеленський звільнив посла в Сінгапурі Дмитра Сеніка, який за сумісництвом обіймав посади посла в Брунеї та Новій Зеландії.

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