Зеленський призначив послом у Сінгапурі спікера МЗС Зеленко

Раніше вона обіймала посаду першого секретаря посольства України у Німеччині.

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.

Відповідний указ №498/2020 від 13 листопада опубліковано на сайті Офіса президента.

"Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур", - йдеться в тексті указу.

Як відомо, у листопаді 2018 року Зеленко була призначена спікером Міністерства закордонних справ. До цього вона обіймала посаду першого секретаря посольства України у Німеччині.

Нагадаємо, 22 червня Зеленський звільнив посла в Сінгапурі Дмитра Сеніка, який за сумісництвом обіймав посади посла в Брунеї та Новій Зеландії.