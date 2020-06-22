Зеленский уволил посла Украины в Сингапуре

Дмитрий Сеник по совместительству занимал должности посла в Брунее и Новой Зеландии.

Президент Владимир Зеленский уволил посла в Сингапуре Дмитрия Сеника, который по совместительству занимал должности посла в Брунее и Новой Зеландии.

Соответствующий указ №244от 22 июня обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Сеника Дмитрия Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Новой Зеландии по совместительству", - говорится в нем.

Дмитрий Сеник занимал должность посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии с 28 ноября 2015 года.

Напомним, 15 июня Зеленский уволил двух послов, назначенных при Януковиче - посла Украины в Ливии, Чаде и Тунисе Николая Нагорного и посла Украины в Индонезии Владимира Пахиля.