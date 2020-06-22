Он готов перечислить ее на счет заведения в Хмельницком, где пил кофе до смягчения ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, несмотря на решение суда.

В случае, если штраф будет назначен в судебном порядке, Зеленский выплатит его, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно выплачу на счет заведения сумму, соотносимую с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности - выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - заявил президент.

Согласно со статьей 44-3 КУоАП, штраф за нарушение карантинных ограничений гражданами составляет от 17 000 до 34 000 гривен, а бизнесом - от 34 000 до 170 000 гривен.

Напомним, что 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Зеленскому внутри заведения подали кофе, что на тот момент было нарушением карантинных ограничений.

Вместе с президентом за столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

При этом Хмельницкий горрайонный суд не оштрафовал президента Владимира Зеленского, нарушившего карантин во время поездки в Хмельницкий, из-за наличия у него неприкосновенности.