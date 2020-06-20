Стоимость пребывания - от 586 гривен за одни сутки до 4910 гривен в месяц.

Фото: Denis Malyuska / Facebook

В Житомирском учреждении исполнения наказаний №8, Хмельницком СИЗО и Винницком учреждении исполнения наказаний №1 в субботу открыли первые платные камеры.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Стоимость пребывания в таких камерах составляет от 586 гривен за одни сутки (в Виннице) до 4910 гривен в месяц (в Хмельницком).

Фото: facebook.com/minjust.official

Фото: facebook.com/minjust.official

Фото: facebook.com/minjust.official

Фото: facebook.com/minjust.official

Фото: facebook.com/minjust.official

Раньше такие камеры c улучшенными условия (например, есть холодильник, телевизор, душевая кабина) открыли в СИЗО нескольких других городов, в том числе в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье, Чернигове.

Экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля. Деньги от таких платных услуг идут в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2021 года. Затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

В интервью DW министр юстиции Денис Малюська недавно сказал, что открытие платных камер - движение в сторону частных следственных изоляторов. Он пояснил, что эксперимент направлен на изучение этого рынка.