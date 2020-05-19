В следственном изоляторе Львова появилась платная камера.
Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська.
"Клиентоориентированность - наше все! Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, 1000 грн сутки, 3500 грн - неделя, 4000 - месяц", - написал он.
Малюська также добавил, что в ближайшее время платные камеры появятся в следственных изоляторах Чернигова, Харькова и Черновцов.
Напомним, ранее глава Минюста показал, как выглядят платные камеры в Киевском следственном изоляторе.
22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.
Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.