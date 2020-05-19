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Во львовском СИЗО открыли платную камеру

Стоимость размещения - 4 тыс. гривен за месяц.

Во львовском СИЗО открыли платную камеру
Фото: Денис Малюська / Facebook

В следственном изоляторе Львова появилась платная камера.

Об этом сообщил в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська.

"Клиентоориентированность - наше все! Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, 1000 грн сутки, 3500 грн - неделя, 4000 - месяц", - написал он.

Малюська также добавил, что в ближайшее время платные камеры появятся в следственных изоляторах Чернигова, Харькова и Черновцов.

Фото: Денис Малюська / Facebook

Фото: Денис Малюська / Facebook

Фото: Денис Малюська / Facebook

Напомним, ранее глава Минюста показал, как выглядят платные камеры в Киевском следственном изоляторе.

22 апреля Кабинет министров поддержал экспериментальный проект по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Деньги от таких платных услуг будут направляться в специальный фонд, из которого будут финансировать текущие и капитальные ремонты в СИЗО.

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