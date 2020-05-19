После возобновления работы метро в Киеве пассажиры еще месяц смогут пользоваться старыми жетонами

Планировалось, что их полностью выведут из оборота 1 апреля.

После возобновления работы Киевского метрополитена пассажиры на протяжении месяца смогут использовать жетоны, которые они приобрели ранее.

По истечению этого срока оплатить поездки можно будет исключительно при помощи электронного билета. Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Бесконтактная "зеленая" карта метро будет действовать до 31 марта 2021 года. Также можно использовать KyivSmardCard - единый электронный билет для проезда в транспорте, бесконтактную банковскую карту (только на желтых турникетах), мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, приложение KyivSmardСard и разовый билет с QR-кодом (бумажный или электронный).

"Пассажиры льготных категорий столицы для проезда в метро должны использовать Карту киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения", - говорится в сообщении.

Напомним, что Киевский метрополитена планировал полностью отказаться от использования жетонов с 1 апреля. После введения карантина из-за коронавируса перевозка пассажиров в метрополитене остановилась с 17 марта.

13 мая мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метрополитена с 25 мая.

При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело".

В Минздраве сообщили, что не видят проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.

Киевский метрополитен заявил о готовности возобновить пассажирские перевозки с 25 мая, если Кабмин примет соответствующее решение.

18 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров намерен разрешить работу метрополитена с 25 мая в тех городах, где позволит это сделать эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.