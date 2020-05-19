​В монастыре ПЦУ возле Дубно выявили коронавирус

Православная церковь Украины закрыла на карантин Крестовоздвиженский монастырь в селе Панталия Дубенского района Ровенской области.

Об этом говорится на сайте Ровенской епархии ПЦУ.

В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) случая заболевания коронавирусом, с благословения архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин", - сообщила церковь.

Священнослужители просят всех, кто посещал монастырь в последнее время, следить за своим здоровьем и при его ухудшении немедленно обращаться к семейному врачу.

Напомним, что по состоянию на 18 мая в Ровенской области выявили 1173 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего больных - в Ровно, соседних селах Заря и Белая Криница, а также в Рокитновском районе.