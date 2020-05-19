Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Минздрав прописал правила работы детсадов после смягчения карантина
Минздрав прописал правила работы детсадов после смягчения карантина
Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости
Социологи выяснили, кого украинцы считают лучшим президентом за время независимости
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
ГлавнаяОбществоЗдоровье

​В монастыре ПЦУ возле Дубно выявили коронавирус

Заболел наместник игумен Николай.

​В монастыре ПЦУ возле Дубно выявили коронавирус
Фото: rivne-cerkva.rv.ua

Православная церковь Украины закрыла на карантин Крестовоздвиженский монастырь в селе Панталия Дубенского района Ровенской области.

Об этом говорится на сайте Ровенской епархии ПЦУ.

В связи с выявлением у игумена Николая (Хмарного) случая заболевания коронавирусом, с благословения архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин", - сообщила церковь.

Священнослужители просят всех, кто посещал монастырь в последнее время, следить за своим здоровьем и при его ухудшении немедленно обращаться к семейному врачу.

Напомним, что по состоянию на 18 мая в Ровенской области выявили 1173 случая инфицирования коронавирусом. Больше всего больных - в Ровно, соседних селах Заря и Белая Криница, а также в Рокитновском районе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также