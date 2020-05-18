В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования

Это означает, что заболевший не может точно сказать, кто именно из контактных лиц заразил его.

В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине источник инфицирования человека неизвестен. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"50% - это те случаи, у которых тип передачи инфекции не установлен, около 30% - это тесный контакт с подтвержденным случаем, и 8% - там, где был факт путешествия", - объяснил Кузин.

Он добавил, что неустановленный тип передачи инфекции - это когда не удалось собрать эпидемический анамнез, то есть человек не помнит, с кем контактировал, или если он находился в местах массового скопления людей, где мог быть заболевший.

"Или, например, человек имел много контактов по работе и точно сказать или определить, с кем именно из подтвержденных случаев он контактировал, невозможно", - отметил он.

По словам Кузина, массовое тестирование не помогает найти дополнительные случаи, поэтому нужно сортировать людей по группам риска.

"Уровень распространения коронавируса в Украине не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома. Поэтому сейчас тестирование таргетировано, и именно это позволяет обеспечивать эффективность противоэпидемических мероприятий". - подытожил он.

Напомним, что 15 мая в Офисе президента сообщили, что вскоре может начаться массовая диагностика методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такое тестирование позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.