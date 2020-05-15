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В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Минздрав готовится к утверждению алгоритма. 

В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Фото: РБК

В Украине со следующей недели может начаться массовая диагностика методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас алгоритм ИФА-диагностики готовится к утверждению.

Степанов также сообщил, что 12 областей уже выплатили 100% надбавок к зарплатам за март медикам, которые борются с COVID-19. Остальные регионы проводят финальные расчеты.

В некоторых областях уже начались выплаты за апрель, в том числе Черновицкий областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф получил около 19 млн гривен. Именно Черновицкая область является лидером по количеству заболевших. 

"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - заверил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что 27 апреля в Минздраве сообщили, что первое массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19 будет проведено в Одесской и Сумской областях. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такое тестирование позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.

13 мая Минздрав сообщил, что в ближайшие дни утвердит алгоритм тестирования на коронавирус при помощи тестов иммуноферметного анализа. 

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