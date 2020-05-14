Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Рада приняла "антиколомойский" закон
Рада приняла "антиколомойский" закон
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
В ВОЗ допускают, что коронавирус никогда не исчезнет
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка без сопутствующих заболеваний
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Мэр Черновцов заявил о стабильной тяжелой динамике с коронавирусом в городе

Заканчиваются свободные кровати и не хватает врачей.

Мэр Черновцов заявил о стабильной тяжелой динамике с коронавирусом в городе
Фото: Украина 24

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил о стабильной тяжелой динамике с коронавирусом в городе.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

В Черновцах уже около тысячи инфицированных.

"Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями", - сказал Каспрук

В то же время, сообщил мэр, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 13 мая решила снять все ограничения, которые были "поверх постановления правительства №211 [о карантинных мерах]".

"По состоянию на сейчас у нас свободных 10 кроватей. Позавчера было две. Плюс мы дополнительно еще 20 кроватей разворачиваем в городских больницах. Проблемы с персоналом тоже. Есть больные врачи. Непростая ситуация", - сказал он.

По словам Каспрука, в одном из спортивных залов Черновцов уже подготовили запасной госпиталь, но мэр сказал, что "очень не хочется" его открывать.

Напомним, что Черновицкая область занимает первое место в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19. По состоянию на утро 14 мая заболели 2516 человек, вылечились 464, умерли 89.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также