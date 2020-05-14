Мэр Черновцов заявил о стабильной тяжелой динамике с коронавирусом в городе

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил о стабильной тяжелой динамике с коронавирусом в городе.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

В Черновцах уже около тысячи инфицированных.

"Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями", - сказал Каспрук

В то же время, сообщил мэр, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 13 мая решила снять все ограничения, которые были "поверх постановления правительства №211 [о карантинных мерах]".

"По состоянию на сейчас у нас свободных 10 кроватей. Позавчера было две. Плюс мы дополнительно еще 20 кроватей разворачиваем в городских больницах. Проблемы с персоналом тоже. Есть больные врачи. Непростая ситуация", - сказал он.

По словам Каспрука, в одном из спортивных залов Черновцов уже подготовили запасной госпиталь, но мэр сказал, что "очень не хочется" его открывать.

Напомним, что Черновицкая область занимает первое место в Украине по количеству выявленных случаев COVID-19. По состоянию на утро 14 мая заболели 2516 человек, вылечились 464, умерли 89.