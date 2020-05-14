Американская торговая палата предложила план выхода из карантина для офисных сотрудников

Американская торговая палата в Украине (АСС) разработала детальный план выхода из карантина для офисных сотрудников с конкретными шагами на каждом этапе.

Об этом сообщил президент АСС Андрей Гундер, передает "Интерфакс-Украина".

"Приоритетом в нашей стратегии являются наши сотрудники, поэтому мы сделали акцент на мягком и постепенном возвращении к работе", - отметил Гундер.

По его словам, отправной точкой для АСС станет четвертый этап выхода из карантина, который анонсировало правительство.

"После этого мы введем одну неделю обязательной работы из дома. Вторую неделю будем рекомендовать работу из дому. На третьей начнем вводить гибкие форматы работы. И только на четвертой сможем говорить о возвращении в офис", - пояснил Гундер.

При этом, по его словам, своевременная и прозрачная коммуникация является критически важной в этом процессе.

"На первой и второй неделях главными шагами является ежедневная дезинфекция офиса, закупка и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, реорганизация офиса с соблюдением социальной дистанции между рабочими местами в 1,5-2 метра. Этих мер будем придерживаться и в дальнейшем. Мы также рассмотрим возможность проведения тестирования на COVID-19 для всех наших сотрудников", - отметил Гундер.

Согласно плану АСС, на третьей и четвертой неделях предусмотрен температурный скрининг, введение политики "чистого стола", работа в малых группах или посменная работа (не все сотрудники будут находиться в офисе одновременно). Участие во встречах будет возможным только в случае крайней необходимости с соблюдением всех правил безопасности.

"Также важной составляющей возвращения в офис является психологический аспект, поэтому директоры департаментов палаты проведут встречи с каждым членом своей команды. Мы надеемся, что при таких условиях возвращение в офис произойдет максимально безопасно и комфортно для каждого сотрудника", - отметил он.

В АСС также рекомендуют некоторое время после выхода из карантина проводить мероприятия онлайн. Гундер напомнил, что в связи с ограничениями, многие компании успешно работают из дому.

"Взять, например, компанию Twitter, 5 тыс. сотрудников которой работают из дома еще с начала марта. Руководство Twitter решило своим сотрудникам работать из дома постоянно. Это и есть новая реальность в действии... Однако сотрудничество с Международным валютным фондом, победа над пандемией COVID-19, возобновление экономики Украины и сохранение рабочих мест являются первоочередными приоритетами для бизнеса, подчеркнул он.

Напомним, карантин в Украине начали смягчать с 11 мая. В частности, была разрешена работа непродовольственных магазинов, летних площадок общепита, музеев и заповедников, стоматологических кабинетов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на 22 мая запланирован второй этап смягчения карантина, но призвал украинцев не расслабляться.