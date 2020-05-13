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Украинский производитель тест-систем отправит их в ВОЗ из-за претензий Центра общественного здоровья

"Укргентех" считает, что проверка ЦОЗ была проведена с нарушением процедуры.

Украинский производитель тест-систем отправит их в ВОЗ из-за претензий Центра общественного здоровья
Фото: EPA/UPG

Компания "Укргентех" намерена направить свои тест-системы на коронавирус на проверку во Всемирную организацию здравоохранения.

Об этом биолог компании Бижан Шаропов рассказал LIGA.net после того, как Центр общественного здоровья отказался их верифицировать.

"Укргентех" считает, что ЦОЗ не имел полномочий проверять их тесты на коронавирус и сделал это с нарушением процедуры.

Шаропов заявил, что верификацию тестов должна провести каждая лаборатория, которая получает реактивы: например, взять 20 образцов - надежно негативных и надежно положительных, - и посмотреть, работают ли тесты.

Также, по его словам, в эксперименте ЦОЗ "подозрительно большой разброс" чувствительности тестов: там провели три исследования "с одним и тем же материалом", получив результат в 20%, 50% и 100%.

"Это как мерить температуру и сначала получить 32 градуса, через три минуты - 36, и еще через три - 38. Тогда есть смысл проверить сам градусник", - считает он.

Шаропов утверждает, что ЦОЗ не предоставил оригинальные данные исследований по запросу "Укргентеха". Сейчас компания проводит независимое исследование тестов в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского. Компания подала заявку в ВОЗ, которая сейчас бесплатно делает проверку тест-систем по всему миру.

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