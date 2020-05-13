СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяОбществоЗдоровье

За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19

Выздоровело рекордное количество пациентов - 343. 

За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 16 425 человек, из них 1130 детей и 3208 медработника. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки обнаружили 402 новых случая, из них 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 174 человека. За сутки умерли 14 человек, выздоровело рекордное количество пациентов - 343.

"В целом выздоровели 3716 человек, умерли 439. За прошлые сутки совершили 7239 исследований методом ПЦР", - сообщил Степанов.

Он добавил, что в разрезе регионов самое большое количество заболевших за сутки подтвердили в Харьковской области (49), Черновицкой (48) и Винницкой области (48), Киеве (30).

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в мире выросло до 4 млн 262 тыс. Из них умер 291 961 пациент, выздоровели - 1 493 450 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также