Людмила Денисова: у политзаключенного Сергея Бугайчука подозревают заражение коронавирусом

У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозревают заражение коронавирусной инфекцией. У него появились симптомы острого респираторного заболевания: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах. Об этом сообщила Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своем канале в Telegram.

"Существенное ухудшение состояния здоровья у Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в "ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве". По прибытию в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позднее продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19", - отметила Денисова.

Администрация "ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве", где содержится Бугайчук, до сих пор не обеспечила украинца надлежащей медицинской помощью - не сделан ни один анализ. Кроме этого, Сергея не обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

Людмила Денисова подчеркнула, что руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренными Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления".

"Обращаюсь к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры с целью надлежащего медико-санитарного обеспечения Сергея Бугайчука с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток от 25.03.2020, а также содействовать получению ним средств индивидуальной защиты и необходимого лечения", - сообщила Денисова.

Омбудсмен также обратилась к международному сообществу с просьбой продолжать давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее выполнять нормы международного права, не нарушать права граждан Украины и содействовать их скорейшему освобождению.

Проводник поезда "Ковель-Москва" Сергей Бугайчук был задержан 11 июля 2018 года. Его обвинили в том, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие – пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету "Макаров". Российский суд приговорил его к 9,5 годам лишения воли.

Напомним, что Денисова сообщала об отказе администраций пенитенциарных учреждений России обеспечивать незаконно осужденных граждан Украины средствами индивидуальной защиты. Серверу Мустафаеву и Нариману Мемединову предложили за свои деньги купить необходимые средства индивидуальной защиты в интернет-магазине ФГУП "Калужское" ФСИН России.