Минздрав признал удачным пилотный проект медреформы в Полтавской области

Степанов заявил, что сейчас реформа "не имеет ничего общего" с полтавским пилотом.

Министерство здравоохранения признало удачным пилотный проект по реформе вторичной медицинской помощи, который проходил в Полтавской области с апреля 2019 года по апрель 2020 года.

Об этом говорится на сайте Полтавской обладминистрации по итогам визита министра Максима Степанова. Он посетил в понедельник областную клиническую больницу имени Склифосовского, учебно-тренировочный центр для медиков и Полтавский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Полтавская область имела опыт пилотного проекта и довольно успешный", - признал Степанов. Глава Полтавской обладминистрации Олег Синегубов уточнил, что в рамках пилота зарплата врачей в среднем выросла до 12 тысяч гривен.

В то же время Степанов добавил, что "та реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом полтавских медиков".

"В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, за его сложность. А сейчас все сводится к одному стандарту", - сказал министр. Например, за пролеченный инфаркт полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен, а сейчас сумма одна - около 16 тысяч гривен.

"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", - сказал министр.

Он заявил, что тарифы на медицинские услуги будут пересчитаны, исходя из опыта полтавских медиков.

Напомним, что в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.

По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны были получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составляла от 4 тысяч гривен до 277 миллионов. Еще 176 учреждений должны были получить до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.

Второй этап реформы стартовал 1 апреля 2020 года. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции.