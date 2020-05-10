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Ляшко назвал сроки возобновления работы метро

Открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина.

Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По словам Ляшко, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в стране.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Если говорить о 5 не связанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать»" - добавил он.

Ранее в Минздраве сообщили, когда в Украине отменят масочный режим.

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