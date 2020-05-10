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Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим

"Если увидим, что сезонность не влияет на распространение инфекции, маски с нами до конца года".

Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Фото: Макс Требухов

Главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что в лучшем случае масочный режим в Украине смогут отменить до конца лета. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, если число случаев будет идти к снижению, то масочный режим может завершиться до конца лета.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал он 

Ляшко также подчеркнул, что следующий пересмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - добавил главный санврач.

Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Правительство решило ослабить некоторые карантинные меры с 11 мая. При этом Минздрав призвал не прекращать пользоваться масками и антисептиками.

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