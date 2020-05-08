Минздрав намерен протестировать правоохранителей на коронавирус

Пока решается вопрос о количестве необходимых тестов.

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил во время встречи с главой представительства Детского Фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Он добавил, что сейчас Минздрав решает, какое число сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует существенно увеличить количество ПЦР-тестирования.

Первое массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19 будет проведено в Одесской и Сумской областях.