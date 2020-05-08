В Киеве за сутки от коронавируса умерли трое пациентов

В Киеве количество заболевших коронавирусом выросло до 1721, из них у 46 случаев подтвердились за сутки. За 7 мая умерли три пациента - это самый большой суточный показатель смертности от COVID-19 за время эпидемии в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.

Всего умерли 32 человека, выздоровели - 127 (17 за вчера). За сутки заболели 18 женщин от 26 до 81 года, трое девочек 2-13 лет, 21 мужчина от 21 до 79 лет и четверо мальчиков 9 месяцев и 4-9 лет. Были госпитализированы 20 пациентов.

"В целом в больницах столицы из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что с 12 мая планируется первый этап ослабления ограничений. В городе сохранится масочный режим - нельзя будет заходить в магазины, кафе, библиотеки без масок. ТРЦ остаются закрытыми.

"Наземный общественный транспорт будет работать в нынешнем ограниченном режиме до 22 мая точно. Но мы увеличиваем количество маршрутов. Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом сотрудников к месту работу. Метро откроется по решению правительства, и это произойдет не сразу", - уточнил Кличко.

Напомним, что в Украине по состоянию на 8 мая лабораторно подтвердили 14 195 случаев заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 504 новых заболевших, в том числе 44 ребенка и 98 медработников.