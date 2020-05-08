Садовый созвал оперативный штаб из-за рекордного роста заболевших во Львовской области

Мэр Львова Андрей Садовый созвал оперативный штаб из-за рекордного роста заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

За минувшие сутки в области подтвердили 65 новых заболевших из 315 тестов. Это самый большой суточный прирост по всей Украине, сообщил Садовый в Facebook.

"Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба", - добавил он.

Количество заболевших коронавирусом во Львовской области стремительно растет третий день подряд, пишет ZAXID.NET. За предыдущие два дня было обнаружено 39 и 42 больных соответственно.

7 мая умер еще один пациент с коронавирусом. Мужчина был госпитализирован 3 мая, болел бронхиальной астмой. Всего во Львовской области заболели 660 человек, умерли 18, выздоровели 139.

Напомним, что в Украине лабораторно подтвердили 14 195 случаев заболевания COVID-19. За сутки обнаружили 504 новых заболевших, в том числе 44 ребенка и 98 медработников.