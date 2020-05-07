В Институте рака выявили коронавирус

В Национальном институте рака обнаружили коронавирус у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции.

Об этом "Фактам ICTV" рассказал и.о. главного врача Национального института рака Богдан Борисюк.

"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", - рассказал он.

Журналистка СТБ Ирина Заславец в фейсбуке уточнила, что женщину с раком кишечника и метастазами в легких госпитализировали в Институт рака 27 апреля. Через два дня у нее начались проблемы с дыханием, и ее решили проверить на коронавирус.

По словам Борисюка, для проведения тщательной дезинфекции в отделении нужно выписать всех пациентов.

"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю", - сообщил он.

Тесты на коронавирус в Институте рака сейчас проводят и для медработников, и для пациентов.

Положительный результат обнаружили у одного из врачей того же отделения, где находилась пациентка с Covid-19. По словам главы Института, сейчас она дома, хотя и без симптомов.