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В Киево-Печерской Лавре подтвердили еще 17 случаев заболевания коронавирусом

В целом за стуки обнаружили 68 новых заболевших. 

В Киево-Печерской Лавре подтвердили еще 17 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Макс Требухов

Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки составило 68 человек, трое из них - медики. Общее число заболевших составило 1651, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Заболели за сутки 21 женщина от 23 до 76 лет и девочка четырех лет, 45 мужчин от 19 до 76 лет и мальчик пяти лет. 17 случаев - в Киево-Печерской Лавре", - сообщил он. 

Были госпитализированы 24 человека. За сутки выздоровели восемь человек, всего излечились 99 киевлян. 

Самое большое количество заболевших за сутки - в Печерском районе и в Дарницком. 

Напомним, что общее количество заболевших COVID-19 в Украине выросло до 13 184. За сутки обнаружили 487 новых случаев, из них 24 ребенка и 72 медработника. Умерли 327 пациентов (11 за сутки), выздоровели 2097 человек.  

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