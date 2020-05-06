В США от коронавируса умерли свыше 70 тыс. человек, выздоровели почти 190 тыс.

По всему миру заболели более 3.66 млн человек.

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 3.66 млн, из них на США приходится 1 млн. Умерли 257 288 человек, выздоровели - 1,19 млн.

США продолжает находится на первом месте по количеству умерших от коронавируса (71 078) и выздоровевших (189 791). Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса.

На втором месте по заболеваемости - Испания (219 329). Из них умерли более 25 000 человек, а выздоровели - свыше 123 000. В Италии заболели более 213 000, умерли 29 315, излечились - 85 231.

Также среди стран-лидеров по заболеваемости - Великобритания (196 243), Франция (170 688), Германия (167 007), Россия (155 370), Турция (129 491), Бразилия (115 953) и Иран (99 970).

Германия продолжает находиться на втором месте по количеству тех, кто выздоровел от COVID-19 - в стране вылечились более 135 00. В Испании выздоровели почти 123.5 тыс, в Италии - более 85 тыс. В Иране излечились свыше 80 000, а в Китае - 78 870.

Напомним, что вчера Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса, опередив Италию.