В Кременчуге закрыли больницу из-за 43 случаев COVID-19 у медработников и членов их семей

Каждый второй заболевший связан с ЦРЛ.

В Кременчуге закрыли центральную районную больницу из-за 43 случаев COVID-19 у медработников и членов их семей.

Об этом говорится на сайте городского совета.

Всего в городе подтвердили 85 случаев коронавирусной болезни, причем ежедневно выявляют все новых пациентов, связанных с ЦРЛ.

Заместитель мэра Кременчуга Ольга Усанова сообщила, что 4 мая в центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации с COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы.

50 человек в Кременчуге лечатся дома, а 10 уже вылечились.

Напомним, что с 12 мая в Кременчуге уже собираются отменить спецпропуска на проезд в городском транспорте.