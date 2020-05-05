Порошенко заявил, что привезет новые лаборатории для ПЦР-тестов на коронавирус в случае их нехватки

Он призвал увеличить проведение тестов на коронавирус хотя бы в десять раз.

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал увеличить проведение тестов на коронавирус как минимум в десять раз. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по количеству протестированных людей на миллион населения.

"Проблема не в объяснениях. Проблема в сухой статистике. Нам нужно делать 30 000 тестов в сутки, мы делаем 4000. Если не хватает лабораторий, то скажите, я их привезу. Если не хватает тестов, у нас нет этих двух миллионов, скажите. Благотворители, волонтеры, мы так делали в 2014, привезем. Если вопрос организационный, то тоже скажите", - обратился Порошенко к главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

Он добавил, что с 3 марта, кода был обнаружен первый случай заболевания COVID-19 в Украине, тесты на коронавирус прошли немного более 100 000 человек. В Германии и некоторых других странах то количество тестов, которое в Украине проводят за месяц, делается за день.

"На сегодняшний день эта лаборатория стоит от 17 000 долларов или даже и дешевле, а один тест в Китае стоит при большой партии от 5 до 14 долларов. И уже 150 млн гривен на миллион тестов мы выделили в бюджет, в специальном фонде, для того, чтобы Украина не имела никаких остановок с тестированием. Почему это так организовано? Почему в районных больницах нет тестов?" - отметил Порошенко.

Напомним, что 27 апреля в Минздраве сообщили, что планируют увеличить количество тестов на коронавирус за сутки до 8-10 тысяч и больше.