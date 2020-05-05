Ляшко заявил, что не позволит "возобновить сразу общественный транспорт"

"Я на данный момент буду стоять на своем".

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что не позволит "сразу возобновить общественный транспорт".

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я на данный момент буду стоять на своем, я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест", - сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача, он понимает, что отсутствие общественного транспорта будет значительно влиять на бизнес, однако, по его словам, это не вопрос 11 мая (даты смягчения карантинных мер).

Как сообщалось, Кабинет министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

В этой связи министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав считает решение Кабмина о смягчении карантина рискованным.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что полная отмена карантина в Украине приведет к 140 тыс. смертей до конца года.