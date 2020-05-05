Закарпатская ОГА решила судиться с мэрией Мукачево из-за ослабления карантина

В городе с 4 мая открыли торговые центры, а также разрешили гражданам посещать парки.

Закарпатская областная государственная администрация попытается через суд отменить решение комиссии по техногенной безопасности Мукачевского горсовета по ослаблению карантинных мероприятий в городе.

Об этом информирует пресс-служба Закарпатской ОГА.

Сообщается, что после принятия решения об ослаблении карантина в Мукачево глава Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился к правоохранителям. Чиновник поручил провести проверку законности решения принятого комиссией.

Прокуратура по факту нарушения противоэпидемических мероприятий зарегистрировала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В течение дня полицейские проводили в Мукачево профилактическую разъяснительную работу с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.

Кроме того, в Закарпатской ОГА сообщили, что, по информации мукачевцев, предприниматели вещевого рынка и торгово-развлекательного центра в Мукачево сами отказались начинать работу, пока в стране продолжается карантин.

Напомним, исполнительный комитет городского совета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая. В частности, в городе разрешили работу салонам красоты и летним площадкам ресторанов.

Действия городских властей осудил глава Минздрава Максим Степанов, который прибыл в Черкассы с визитом. Он сообщил, что в Украине будут смягчаться карантинные меры только с 11 мая. А Нацполиция открыла уголовное производство в отношении властей Черкасс из-за досрочного досрочно ослабления карантиа.