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В Черкассах разрешили работу салонам красоты и летним площадкам ресторанов

Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила.

В Черкассах разрешили работу салонам красоты и летним площадкам ресторанов
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Исполнительный комитет городского совета Черкасс ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Отмечается, что решение было принято после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания. Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

Так, после обсуждения этого вопроса исполком разрешил возобновить работу:

- магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

- летних площадок заведений ресторанного хозяйства;

- городских парков, скверов, а также заведений и атракционнов на их территории;

- объектов спортивной инфраструктуры, исключительно для проведения тренировок.

Фото: http://chmr.gov.ua/

Напомним, после 11 мая в Украине могут начать вводить адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

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