В Турции фермеры в условиях карантина организуют онлайн-продажу своей продукции, - предпринимательница

Эксперт считает, что эта привычка составлять конкуренцию обычным продуктовым рынкам и после карантина.

Небольшие фермерские хозяйства в Турции, которые обычно реализовывали свою продукцию на рынках или отдавали на реализацию в магазины, активно осваивают онлайн-продажи. Об этом рассказала основательница и владелица гастрономической компании "Стамбулка" (Турция), бывшая украинская журналистка Василиса Дребушевская-Йилмаз во время онлайн-круглого стола "Карантин в Европе от Турции в Великобританию. Общие подходы и региональные особенности", организованного Институтом Горшенина.

"Во время карантина мы начали вкуснее питаться. Локдаун в Турции есть только в крупных городах, и еще в паре городов, где большой процент больных. Но в селах все работает, все товары, логистика тоже работает, за границу отправляется многое. Маленькие фермеры, которые свою продукцию отдавали на рынки или в магазинчики, у них сейчас уменьшились объемы и они начали выходить онлайн ", - рассказала она.

"Например, сейчас у нас начался сезон артишоков, и в Инстаграме стали появляться очень смешные такие «дяди», извините, какие фермеры, дедушки, бабушки, которым, может, кто помог установить Инстаграм, и они, хоть кривенько, но фотографии там размещают, видео заливают. Заказ они принимают по "ватсапу", после платишь с мобильного приложения банка - и потом к тебе домой приезжает бесконтактная доставка, и ты понимаешь, насколько оно свежее! Даже на том же базаре в Стамбуле ты покупаешь у того, кто это заказал и привез, некоторое время оно ждало тебя. И такой свежей пищи, таких продуктов, там нет. И вот сетью идут такие волны: "Сейчас у нас сезон артишоков, сейчас должен был быть фестиваль артишоков, они выросшие и некуда их девать - давайте не дадим потерять артишоки!". И все начинают покупать артишоки, потом еще что-то..." - добавила она.

Василиса Дребушевская-Йилмаз считает онлайн торговля фермерскими продуктами составит конкуренцию традиционным рынкам и в магазинам.