Участие в дискуссии примут известные в Украине и мире антикризисные управленцы, экономисты, ученые и эксперты.

1 мая, в пятницу, в 15:00 состоится онлайн дискуссия Киевского форума безопасности на тему: «Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности».

Киевский Форум продолжает онлайн формат работы дискуссией об экономической ситуации в Украине в контексте глобальной рецессии. Это - новая антикризисная сессия, которая состоится с участием известных в Украине и мире антикризисных управленцев, экономистов, ученых и экспертов.

Участники дискуссии:

Михаил Винницкий, доцент Киево-Могилянской Академии, преподаватель Львовской бизнес школы Украинского Католического Университета;

Тимоти Эш, экономист, старший стратегический советник компании Blue Bay Asset management, эксперт по вопросам Украины;

Владислав Рашкован, Заместитель Исполнительного директора Международного Валютного Фонда;

Наталья Яресько, Исполнительный директор Совета финансового контроля и управления в Пуэрто-Рико, министров финансов Украины в 2014-16 годах;

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда «Открой Украину» и Киевского Безопасности форума.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину».

• Что происходит с глобальной экономикой?

• Можно ли распознать черты новой экономической реальности?

• Какие приоритеты должно выбрать украинское правительство, чтобы спасти экономику от коллапса, поддержать национальный бизнес и не допустить массовой бедности и безработицы?

• Можно ли в кризисе найти новые возможности и преимущества для украинского бизнеса?

• Что самое необходимое посоветуют антикризисные менеджеры украинскому руководству?

Эти вопросы будут в центре дискуссии.

Напоминаем, трансляция начнется 1 мая в 15:00 на наших ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»:

https://www.youtube.com/watch?v=-MpXOH6aeww;

Facebook Kyiv Security Forum;

Facebook Арсения Яценюка.

Киевский Форум безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.