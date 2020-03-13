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Ключевая задача власти - защитить граждан от экономического и эпидемиологического кризисов, - Яценюк

"Страна перед невероятными вызовами", - считает экс-премьер.

Ключевая задача власти - защитить граждан от экономического и эпидемиологического кризисов, - Яценюк
Фото: nfront.org.ua

По мнению экс-премьер-министра Арсения Яценюка, власть должна выполнить свою ключевую задачу - защитить граждан от экономического и эпидемиологического кризисов. Об этом он заявил в программе "Прямой контакт" с Тарасом Березовцом на "Прямом канале" 12 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Страна перед невероятными вызовами. Хайп закончился. Сейчас пошел первый ключевой вызов для президента и для нашей страны. Если не будет адекватного ответа на коронавирус и на экономические вызовы, это может повлечь за собой политический кризис", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт".

"Нам в сегодняшней ситуации такие осложнения в виде экономического, политического и еще и медицинского кризиса не нужны. Оппозиция думает, что она сейчас выиграет. Теоретически может, только страна чтобы не проиграла", - подчеркнул он.

Власть, получив наибольший мандат доверия, взяла на себя ответственность, подчеркнул Арсений Яценюк: "Пусть берут на себя не просто всю полноту ответственности, но и функцию выполнения ключевой задачи государства – защиты Украины и украинцев от экономического кризиса, от медицинского вызова и недопущения политического кризиса. Это их задача. И здесь они должны себя проявить".

"Учитывая изменение мировой ситуации: экономика, финансы, банки, коронавирус, коммуникация с людьми, чтобы люди чувствовали, что страна их защищает, - это сейчас ключевой тест для правительства и для власти", - сказал Арсений Яценюк.

Как сообщалось, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в Черновицкая (два случая) и Житомирской (один).

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