УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

УЕФА отменил ближайшие матчи плей-офф Лиги чемпионов 16-17 марта и Лиги Европы 18 марта из-за пандемии коронавируса. Также отменены встречи молодежной Лиги чемпионов, которые должны были состояться на следующей неделе 17-18 марта.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Решение о новых датах проведения матчей ЛЧ и ЛЕ обещают принять в ближайшее время.

Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлен ряд европейских чемпионатов, среди которых Серия А, Ла Лига, Лига 1.

Во вторник УЕФА должен объявить о переносе чемпионата Европы на 2021-й год.