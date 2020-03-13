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УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

Коронавирус остановил главные футбольные турниры Европы.

УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы
Фото: uefa.com

УЕФА отменил ближайшие матчи плей-офф Лиги чемпионов 16-17 марта и Лиги Европы 18 марта из-за пандемии коронавируса. Также отменены встречи молодежной Лиги чемпионов, которые должны были состояться на следующей неделе 17-18 марта.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Решение о новых датах проведения матчей ЛЧ и ЛЕ обещают принять в ближайшее время.

Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлен ряд европейских чемпионатов, среди которых Серия А, Ла Лига, Лига 1.

Во вторник УЕФА должен объявить о переносе чемпионата Европы на 2021-й год.

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