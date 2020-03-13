​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Сити" поместил конкурента Зинченко по позиции под карантин

Бенжамен Менди, как минимум на 2 недели может оказаться вне футбола.

"Манчестер Сити" поместил конкурента Зинченко по позиции под карантин
Бенджамен Менди
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сити" поместил своего защитника Бенжамена Менди под карантин после того, как член семьи футболиста попал в госпиталь с симптомами коронавируса, сообщает Daily Mail.

Накануне парамедики прибыли в дом Менди в Чешире, после чего родственник Бенжамена был госпитализирован с острым респираторным заболеванием.

В данный момент родственник Менди ожидает результатов анализов, в том числе на COVID-19, а клуб с "Этихад" немедленно принял решение изолировать защитника сборной Франции от остальных игроков первой команды в качестве меры предосторожности.

Отметим, Бенжамен является конкурентом украинца Александра Зинченко по амплуа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также