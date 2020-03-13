"Манчестер Сити" поместил конкурента Зинченко по позиции под карантин

Бенжамен Менди, как минимум на 2 недели может оказаться вне футбола.

"Манчестер Сити" поместил своего защитника Бенжамена Менди под карантин после того, как член семьи футболиста попал в госпиталь с симптомами коронавируса, сообщает Daily Mail.

Накануне парамедики прибыли в дом Менди в Чешире, после чего родственник Бенжамена был госпитализирован с острым респираторным заболеванием.

В данный момент родственник Менди ожидает результатов анализов, в том числе на COVID-19, а клуб с "Этихад" немедленно принял решение изолировать защитника сборной Франции от остальных игроков первой команды в качестве меры предосторожности.

Отметим, Бенжамен является конкурентом украинца Александра Зинченко по амплуа.