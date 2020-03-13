"Ювентус" отправил игроков, тренеров и президента на карантин

В клубе выявлен один случай заражения коронавирусом.

Накануне стало известно, что защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани официально заболел коронавирусом.

В этой связи клуб срочно отправил всех работников, которые контактировали с игроком, в самоизоляцию, сообщается на официальном сайте "Старой синьоры".

По информации пресс-службы, изолирован 121 сотрудник, в том числе футболисты и тренерский штаб.

Не избежал этой участи и президент клуба Андреа Аньелли.

Многих из них, чтобы не отправлять домой, где они могут заразить других людей, изолировали в клубном отеле.

Отметим, что среди игроков Серии A официально подтвержден коронавирус у Ругани и футболиста "Сампдории" Маноло Габбьядини.