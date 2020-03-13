Главный тренер "Арсенала" заразился коронавирусом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заразился коронавирусом.

Как сообщает BBC, 27 февраля "Арсенал" принимал "Олимпиакос" в матче Лиги Европы. Владелец греческой команды Эвангелос Маринакис тогда встретился с несколькими "канонирами", а через некоторое время стало известно, что у него коронавирусная болезнь COVID-19.

Игроки "Арсенала", встречавшиеся с Маринакисом, самоизолировались, и Английская Премьер-Лига из-за этого отменила матч "Арсенала" с "МанСити".

Тест на коронавирус сдал и 37-летний Артета, он оказался положительным. "Это действительно разочаровывает, но я сдал тест в связи с плохим самочувствием. Я вернусь к работе, как только мне позволят", - заявил он.

"Канониры" закрыли тренировочную площадку, а сотрудники клуба, которые недавно общались с Артетой, тоже должны самоизолироваться. Это касается "значительного количества людей", включая "полный состав первой команды".

Руководство АПЛ проведет экстренное заседание в пятницу, чтобы обсудить дальнейшее проведение матчей.