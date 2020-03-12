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В Испании приостановили чемпионат по футболу из-за коронавируса

Ближайшие туры отложены.

В Испании приостановили чемпионат по футболу из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Испанская Ла Лига объявила о переносе двух ближайших туров чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится на сайте турнира.

Решение могут пересмотреть после завершения карантина в "Реали" и других клубах, которых зацепила болезнь, а также при возникновении других возможных ситуаций.

Решение Ла Лиги последовало после того, как Королевская федерация футбола Испании предложила приостановить проведение всех футбольных и футзальных соревнований на территории страны - от Примеры до Терсеры.

Федерация также отменила проведение любительских соревнований государственного уровня, которыми занимается сама.

Напомним, что по состоянию на утро 12 марта в Испании выявили больше 2200 случаев коронавирусной болезни. 55 человек умерли, 183 выздоровели.

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