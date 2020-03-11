Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
Кабмин решил ввести трехнедельный карантин из-за коронавируса
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Медведчук, Кузьмин и Рабинович в Москве провели "диалог во имя мира" в Украине
Медведчук, Кузьмин и Рабинович в Москве провели "диалог во имя мира" в Украине
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
ГлавнаяСпорт

Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

Соревнования должны были состояться в марте в Монреале.

Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса
Фото: EPA/UPG

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале.

Как говорится на сайте ISU, это решение было принято после того, как правительство Квебека сообщило, что отказывается от проведения соревнований. В Канаде зарегистрировали уже больше 100 случаев коронавирусной болезни COVID-19, один человек умер.

ISU рассмотрит возможность проведения чемпионата в более поздние сроки, но в любом случае он состоится не раньше октября.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса раньше уже отменили или перенесли целый ряд спортивных соревнований, среди которых чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (13-15 марта в Китае) и китайский Гран-При Формулы-1.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также