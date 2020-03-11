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УЕФА рассматривает вариант приостановки еврокубковых розыгрышей, - СМИ

Еврокубки этого сезона могут быть не доиграны.

УЕФА рассматривает вариант приостановки еврокубковых розыгрышей, - СМИ

Коронавирус может стать причиной отмены матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА рассматривает варианты приостановки розыгрышей ЛЧ и ЛЕ, сообщает The Sun.

По информации издания, возможен вариант, при котором матчи еврокубков остановят с раунда 1/4 финала, игры которого должны пройти в апреле.

Ранее было принято решение провести несколько матчей обоих турниров без зрителей. В частности, донецкий "Шахтер" сыграет в Вольфсбурге с одноименной командой в Лиге Европы при закрытых дверях.

Ранее сообщалось, что "Милан" пожертвовал 250 тыс. евро на борьбу с коронавирусом, одна из самых крупных вспышек которого зафиксирована на севере Италии.

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