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"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" при пустых трибунах

В Германии команды не смогут рассчитывать на поддержку своих болельщиков.

"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" при пустых трибунах
"Фольксваген-Арена"
Фото: wolfsburger-nachrichten.de

Послезавтра "Шахтер" на выезде сыграет против "Вольфсбурга" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Однако поединок на "Фольксваген-Арене" пройдет при пустых трибунах, сообщает местное издание wolfsburger-nachrichten.de.

Такое решение приняло руководство немецкого клуба, совместно с городскими властями по причине вспышек коронавируса. Вскоре о данном решении будет объявлено официально.

Таким образом, на данный момент известно о шести матчах 1/8 финала Лиги Европы, которые пройдут без зрителей: "Копенгаген" -" Истанбул Башакшехир", "Базель" - "Айнтрахт", "Севилья" - "Рома", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон" и "Хетафе" - "Интер".

Отметим, что матчи Лиги Чемпионов "Барселона" - "Наполи", ПСЖ - "Боруссия" Д и "Валенсия" - "Аталанта" также пройдут без зрителей.

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