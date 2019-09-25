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Стали известны хозяева трех финалов Лиги чемпионов и финала Лиги Европы

Стали известны хозяева трех финалов Лиги чемпионов и финала Лиги Европы
"Уэмбли" примет финал ЛЧ-2023
Фото: EPA/UPG

В словенской Любляне 24 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов.

Об этом сообщается в Twitter УЕФА.

В 2021 году финал главного еврокубка примет российский Санкт-Петербург ("Газпром-Арена").

В 2022-м решающий матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".

В 2023-м финал ЛЧ будет сыгран в Лондоне на "Уэмбли", что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург впервые будет принимать финал Лиги чемпионов, в Мюнхене финалы игрались трижды, а в Лондоне решающий поединок Лиги чемпионов пройдет уже в восьмой раз.

Также на заседании исполкома УЕФА принято решение, что финал Лиги Европы-2021 состоится в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Напомним, решающий матч нынешнего розыгрыша пройдет в турецком Стамбуле, финал ЛЕ-2020 примет польский Гданьск.

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