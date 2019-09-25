Стали известны хозяева трех финалов Лиги чемпионов и финала Лиги Европы

В словенской Любляне 24 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций определил хозяев финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов.
Об этом сообщается в Twitter УЕФА.
В 2021 году финал главного еврокубка примет российский Санкт-Петербург ("Газпром-Арена").
В 2022-м решающий матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".
В 2023-м финал ЛЧ будет сыгран в Лондоне на "Уэмбли", что будет приурочено к столетнему юбилею открытия старого стадиона.
Стоит отметить, что Санкт-Петербург впервые будет принимать финал Лиги чемпионов, в Мюнхене финалы игрались трижды, а в Лондоне решающий поединок Лиги чемпионов пройдет уже в восьмой раз.
Также на заседании исполкома УЕФА принято решение, что финал Лиги Европы-2021 состоится в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Напомним, решающий матч нынешнего розыгрыша пройдет в турецком Стамбуле, финал ЛЕ-2020 примет польский Гданьск.