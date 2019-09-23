"Барселона" выдала худший старт в Ла Лиге за последние 25 лет

В матче 5-го тура Ла Лиги каталонская "Барселона" играла в Гранаде с одноименным клубом, и, несмотря на то, что целый тайм на поле был капитан команды Лионель Месси, бесславно уступила 0:2 – в каждом из таймов голы забили Рамон Азиз и вышедший на замену Альваро Вадильо.

Таким образом, "блаугранас" потерпели уже второе поражение в чемпионате, и с 7-ю очками осели на 8-м месте в турнирной таблице.

В последний раз "Барселона" так неудачно стартовала в Примере 25 лет назад – в сезоне-1994/95, когда каталонцами руководил легендарный Йохан Круифф. В том сезоне Барса финишировала на четвертом месте, а чемпионом стал "Реал".