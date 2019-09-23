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Действующий чемпион НБА – клуб "Торонто Рэпторс" вместе с американской компанией Nike представили баскетбольный хиджаб.

"Вдохновившись теми, кто оказался достаточно смелым, чтобы изменить игру", - гласит запись на официальной странице "Торонто" в Twitter.

Inspired by those brave enough to change the game.



The Toronto Raptors Nike Pro Hijab is available now.#WeTheNorth pic.twitter.com/D1fY1mWGhy — Toronto Raptors (@Raptors) 13 сентября 2019 г.

Напомним, что в прошлом сезоне "Торонто" впервые в своей истории стал чемпионом Лиги, одолев в финале "Голден Стэйт" 4:2.

Позже соперник по финалу НБА выкупил полосу в канадской газете для поздравления "Торонто Рэпторс" с чемпионством

Новый сезон "Рэпторс" начнут 23 октября домашним матчем против "Нью-Орлеан".