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Чемпион НБА и Nike представили баскетбольный хиджаб

Презентован головной убор для мусульманок-баскетболисток.

Фото: EPA/UPG

Действующий чемпион НБА – клуб "Торонто Рэпторс" вместе с американской компанией Nike представили баскетбольный хиджаб.

"Вдохновившись теми, кто оказался достаточно смелым, чтобы изменить игру", - гласит запись на официальной странице "Торонто" в Twitter.

Напомним, что в прошлом сезоне "Торонто" впервые в своей истории стал чемпионом Лиги, одолев в финале "Голден Стэйт" 4:2.

Позже соперник по финалу НБА выкупил полосу в канадской газете для поздравления "Торонто Рэпторс" с чемпионством

Новый сезон "Рэпторс" начнут 23 октября домашним матчем против "Нью-Орлеан".

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