Действующий чемпион НБА – клуб "Торонто Рэпторс" вместе с американской компанией Nike представили баскетбольный хиджаб.
"Вдохновившись теми, кто оказался достаточно смелым, чтобы изменить игру", - гласит запись на официальной странице "Торонто" в Twitter.
Inspired by those brave enough to change the game.— Toronto Raptors (@Raptors) 13 сентября 2019 г.
The Toronto Raptors Nike Pro Hijab is available now.#WeTheNorth pic.twitter.com/D1fY1mWGhy
Напомним, что в прошлом сезоне "Торонто" впервые в своей истории стал чемпионом Лиги, одолев в финале "Голден Стэйт" 4:2.
Позже соперник по финалу НБА выкупил полосу в канадской газете для поздравления "Торонто Рэпторс" с чемпионством
Новый сезон "Рэпторс" начнут 23 октября домашним матчем против "Нью-Орлеан".