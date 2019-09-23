Свитолиной не хватает одной позиции в Чемпионской гонке, чтобы принять участие в Итоговом турнире WTA

Действующая чемпионка Итогового турнира WTA Элина Свитолина продолжает вести борьбу за право защитить свой титул.

В гонке за выход на Итоговый турнир WTA первая ракетка Украины поднялась на одну позицию в Чемпионской гонке и сейчас занимает девятое место в рейтинге.

Свитолина за последнюю неделю обошла голландку Кики Бертенс и приблизилась до 23-х очков к Белинде Бенчич из Швейцарии, которая занимает 8-ю позицию. Именно "Великолепная восьмерка" теннисисток квалифицируется на Итоговый турнир, который начнется 28 октября в китайском Шэньчжэне.

Отметим, что уже пакуют чемоданы в Китай австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

Чемпионская гонка:

Эшли Барти (Австралия) 5476 Каролина Плишкова (Чехия) 5256 Симона Халеп (Румыния) 4792 Бьянка Андрееску (Канада) 4727 Наоми Осака (Япония) 4246 Серена Уильямс (США) 3935 Петра Квитова (Чехия) 3836 Белинда Бенчич (Швейцария) 3615 Элина Свитолина (Украина) 3592 Кики Бертенс (Нидерланды) 3580 Йоханна Конта (Великобритания) 2880 София Кенин (США) 2595

В тоже время в обновленном рейтинге WTA Свитолина продолжает занимать 3-е место.

Вместе с тем для украинских теннисисток за неделю произошло несколько заметных перестановок.

Даяна Ястремская в который раз обновила свой личный рекорд, на одну позицию улучшив свою позицию – с 28-й на 27-ю.

На 33 позиции свое положение в рейтинге улучшила Марта Костюк, которая добралась до финала турнира серии ITF во Франции.

Рейтинг WTA:

Эшли Барти (Австралия, 6446) Каролина Плишкова (Чехия, 6125) Элина Свитолина (Украина, 5160) Наоми Осака (Япония, 5011) Бьянка Андрееску (Канада, 4835) Симона Халеп (Румыния, 4803) Петра Квитова (Чехия, 4326) Кики Бертенс (Нидерланды, 4325) Серена Уильямс (США, 3935) Белинда Бенчич (Швейцария, 3738)

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