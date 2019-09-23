Свитолиной не хватает одной позиции в Чемпионской гонке, чтобы принять участие в Итоговом турнире WTA

Действующая чемпионка Итогового турнира WTA Элина Свитолина продолжает вести борьбу за право защитить свой титул.
В гонке за выход на Итоговый турнир WTA первая ракетка Украины поднялась на одну позицию в Чемпионской гонке и сейчас занимает девятое место в рейтинге.
Свитолина за последнюю неделю обошла голландку Кики Бертенс и приблизилась до 23-х очков к Белинде Бенчич из Швейцарии, которая занимает 8-ю позицию. Именно "Великолепная восьмерка" теннисисток квалифицируется на Итоговый турнир, который начнется 28 октября в китайском Шэньчжэне.
Отметим, что уже пакуют чемоданы в Китай австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.
Чемпионская гонка:
- Эшли Барти (Австралия) 5476
- Каролина Плишкова (Чехия) 5256
- Симона Халеп (Румыния) 4792
- Бьянка Андрееску (Канада) 4727
- Наоми Осака (Япония) 4246
- Серена Уильямс (США) 3935
- Петра Квитова (Чехия) 3836
- Белинда Бенчич (Швейцария) 3615
- Элина Свитолина (Украина) 3592
- Кики Бертенс (Нидерланды) 3580
- Йоханна Конта (Великобритания) 2880
- София Кенин (США) 2595
В тоже время в обновленном рейтинге WTA Свитолина продолжает занимать 3-е место.
Вместе с тем для украинских теннисисток за неделю произошло несколько заметных перестановок.
Даяна Ястремская в который раз обновила свой личный рекорд, на одну позицию улучшив свою позицию – с 28-й на 27-ю.
На 33 позиции свое положение в рейтинге улучшила Марта Костюк, которая добралась до финала турнира серии ITF во Франции.
Рейтинг WTA:
- Эшли Барти (Австралия, 6446)
- Каролина Плишкова (Чехия, 6125)
- Элина Свитолина (Украина, 5160)
- Наоми Осака (Япония, 5011)
- Бьянка Андрееску (Канада, 4835)
- Симона Халеп (Румыния, 4803)
- Петра Квитова (Чехия, 4326)
- Кики Бертенс (Нидерланды, 4325)
- Серена Уильямс (США, 3935)
- Белинда Бенчич (Швейцария, 3738)
…
- 27. Даяна Ястремская (+1, 1795)
- 68. Леся Цуренко (907)
- 77. Катерина Козлова (-5, 804)
- 142. Катерина Завацкая (-3, 448)
- 177. Ангелина Калинина (+3, 345)
- 182. Марта Костюк, (+33, 338)