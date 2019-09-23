В этом году "горожане" отмечают 125-летие клуба.

Чемпион Английской Премьер-Лиги двух последних сезонов – клуб "Манчестер Сити", отмечающий в этом году юбилей – 125-летие клуба, в 6-м туре одержал свою самую крупную победу в высшем дивизионе Англии.

Фото: EPA/UPG

На "Этихад" был уничтожен "Уотфорд" 8:0.

На фоне общего результата померк даже хет-трик Бернарду Силвы.

Фото: EPA/UPG Бернарду Силва

Отметим, что разгром "шершней" не помог "горожанам" приблизиться в турнирной таблице к лидирующему "Ливерпулю", который свой поединок также выиграл – на "Стэмфорд Бридж" был обыгран "Челси" 2:1.

Гандикап между мерсисайдцами и манкунианцами, в размере пяти очков, сохранился.