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Главный тренер "Динамо" прослезился после победного гола Буяльского

Алексей Михайличенко не сдержал эмоций.

Главный тренер "Динамо" прослезился после победного гола Буяльского
Алексей Михайличенко
Фото: fcdynamo.kiev.ua

На 84-й минуте матча группового этапа Лиги Европы между "Динамо" и "Мальмё", Виталий Буяльский после великолепного прохода и передачи Владимира Шепелева забил гол, который оказался единственным в матче.

После решающего гола своей команды коуч киевлян Алексей Михайличенко не сумел сдержать эмоции и всплакнул.

Михайличенко можно понять - до этого поединка серия без побед у "Динамо" насчитывала 6 поединков.

Напомним, киевляне провели первый матч в еврокубках под руководством Михайличенко спустя 15 лет.

Реакция Михайличенко на кульминационный момент игры – на сайте официального вещателя Лиги Европы.

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