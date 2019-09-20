Украинский легионер бельгийского "Гента" Игорь Пластун стал соавтором одного из комичных автоголов в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена".
На 75-й минуте Пластун в безобидной ситуации забыл одно из неписанных правил футбола и отпасовал мяч в створ собственных ворот своему вратарю Томасу Камински.
А бельгиец не совладал со своей техникой игры ногами, и мяч закатился в ворота.
После пропущенного гола счет в матче стал "скользким" - 3:2 в пользу бельгийского клуба.
К счастью для Пластуна и Камински автогол не стал определяющим в матче – "Гент" довел поединок до победного конца.
Обзор поединка "Гент" – "Сент-Этьен" – на сайте официального вещателя Лиги Европы.
Эпичный автогол – на 3:20 трансляции.