Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Левандовски установил рекорд Лиги Чемпионов

Поляк отметился в поединке с "Црвеной Звездой".

Роберт Левандовски
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовски

В рамках первого тура Лиги Чемпионов мюнхенская "Бавария" на "Альянц Арене" в присутствии 70 тыс. зрителей обыграла белградскую "Црвену Звезду" со счетом 3:0.

Несмотря на столь крупный счет, окончательная победа баварцами была добыта лишь в эндшпиле поединка – на 80-й минуте удвоил преимущество хозяев Роберт Левандовски, а на 90+1 Томас Мюллер утроил.

При этом польский легионер Баварии своим голом установил рекорд в главном еврокубке. Роберт стал единственным футболистом, который четыре сезона подряд забивает в стартовых играх ЛЧ.

Кроме того, гол в ворота Милана Бояна стал для 31-летнего Левандовски 200-м за "баварцев" во всех турнирах. Для этого результата ему понадобилось всего 249 матчей.

Обзор матча "Бавария" - "Црвена Звезда" - на сайте официального вещателя Лиги.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также