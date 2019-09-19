Фото: EPA/UPG Роберт Левандовски

В рамках первого тура Лиги Чемпионов мюнхенская "Бавария" на "Альянц Арене" в присутствии 70 тыс. зрителей обыграла белградскую "Црвену Звезду" со счетом 3:0.

Несмотря на столь крупный счет, окончательная победа баварцами была добыта лишь в эндшпиле поединка – на 80-й минуте удвоил преимущество хозяев Роберт Левандовски, а на 90+1 Томас Мюллер утроил.

При этом польский легионер Баварии своим голом установил рекорд в главном еврокубке. Роберт стал единственным футболистом, который четыре сезона подряд забивает в стартовых играх ЛЧ.

Кроме того, гол в ворота Милана Бояна стал для 31-летнего Левандовски 200-м за "баварцев" во всех турнирах. Для этого результата ему понадобилось всего 249 матчей.

Обзор матча "Бавария" - "Црвена Звезда" - на сайте официального вещателя Лиги.