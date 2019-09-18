Главный тренер "Манчестер Сити": "Да я уже купил квартиру в Украине"

Сегодня в Харькове состоится матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором "Шахтер" сразится с "Манчестер Сити".

Накануне представители команды гостей дали пресс-конференцию, на которой особое внимание журналистов было приковано к главному тренеру горожан Хосепу Гвардиоле.

При этом каталонец подчеркнул, что ему каждый раз интересно играть против "Шахтера", несмотря на то, что частота встреч его команд с "горняками" просто зашкаливает.

"Не надоело ли играть с "Шахтером"? Да, я уже купил квартиру здесь! - цитирует официальный сайт "Шахтера" Гвардиолу. - Я играл против "Шахтера" много раз: с "Барселоной", "Баварией" и теперь с "Манчестер Сити". Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится", - отметил Хосеп

"Играть с "Шахтером" каждый раз интересно, и все матчи похожи друг на друга. Тяжело было противостоять команде Луческу. Помню отличных футболистов, которые выступали в "Шахтере": Срна, Виллиан - просто супер! Когда пришел Фонсека, то команда тоже была замечательно организована. Конечно, Тайсон, Марлос и Степаненко - великолепные футболисты, которые контролируют мяч в центре поля и на подступах к нашей штрафной. Знаем, что в центре больше нет Ракицкого, но новый центральный защитник тоже здорово действует. Тот же Пятов только продолжает набираться опыта и становиться лучше. К тому же стиль игры "Шахтера" в короткий пас и быстрые контратаки, которые разгоняют Тайсон и Марлос, всегда непрост для любой команды", - уточнил наставник чемпионов Англии.

"Я хочу сказать, что "Шахтер" по стилю достаточно нестандартная для нас команда, она играет не так, как большинство коллективов АПЛ. Будет сложно и интересно. Хочу также сказать, что я очень уважаю "Шахтер".

Что знаю о новом тренере "Шахтера" Луише Каштру? Лично мы не знакомы, но две-три игры "Шахтера" под его руководством я уже посмотрел. Если я хочу узнать тренера, то внимательно наблюдаю за матчами его команды. Это именно то, что я делаю в данном случае. И, конечно же, постараюсь его обыграть", - с оптимизмом добавил Гвардиола.