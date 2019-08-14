"Селтик" и "Порту" вылетели из турнира.

Третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов стал непреодолимым для двух некогда грандов европейского футбола – "Селтика" и "Порту".

50-кратный и действующий чемпион Шотландии принимал в Глазго ЧФР "Клуж".

После выездной ничьей (1:1) ничто не предвещало для шотландцев сложного матча.

На гол румына Чиприяна Дяка (27-я минута, 0:1) "Селтик" ответил двумя голами Джеймса Форреста (51) и Одсонна Эдуара (61) – 2:1.

Не смутил шотландцев и гол Бийеля Омрани на 74-й минуте (2:2) – спустя всего 2 минуты "кельты" восстановили статус-кво (Райан Кристи, 3:2).

Лишь на 80-й минуте для шотландского клуба "запахло жареным", когда тот же Омрани в очередной раз в матче сравнял счет, который устраивал румынский клуб 3:3.

А на 90+7 минуте добил "Селтик" Джордже Цукудян 3:4.

Новобранец шотландского клуба Роман Швед в состав на поединок не был включен.

Еще большая драма разыгралась в Порто, где местный "Порту" принимал российский "Краснодар".

После выездного выигрыша 1:0 португальский клуб, по всей видимости, пребывал в эйфорийном состоянии, чем умело воспользовались гости – три безответный мяча в первом тайме поставили на грань выход португальского клуба в следующий раунд турнира (0:3).

И хотя к 77-й минуте хозяева до минимума сократили отставание в счете (2:3), забить столь нужный третий гол "Порту" не сумел, и вылетел в Лигу Европы.